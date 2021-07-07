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В России за сутки выявили 23 962 новых случая коронавируса

11:10
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
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За последние сутки в России выявлено 23 962 новых случая коронавируса в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 12,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 725 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 067 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (5621), Московской области (2531), Санкт-Петербурге (1906), Нижегородской области (477) и Воронежской области (388).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 682 634 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 140 041 летальный исход, выздоровели 5 121 919 человек.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/3226

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Иван Торопцев все материалы автора

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