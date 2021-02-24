Глава европейского бюро ВОЗ ожидает окончания пандемии в начале 2022 года

Глава европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге считает, что пандемия коронавируса закончится в начале 2022 года.

«Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда вирус только начал распространяться», — приводит «Российская газета слова Клюге. По его мнению, вирус останется, но отпадет нужда в ограничениях. При этом Клюге добавил, что это только прогноз, а точно предсказать развитие ситуации не может никто.

ВОЗ объявила о начале пандемии коронавируса 11 марта 2020 года. По данным Worldometers, на утро 24 февраля было выявлено 112 676 629 случаев заражения коронавирусом. 2 497 056 человек умерли, 88 263 391 выздоровел.

По общему количеству зараженных лидируют США (28 897 718), Индия (11 030 176), Бразилия (10 260 621) и Россия (4 189 153).