Главное о коронавирусе в России и мире на 23 февраля: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

По состоянию на вторник, 23 февраля, за последние сутки в России выявлено 11 823 новых случая коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 11,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 417 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 12 956 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 198), Санкт-Петербурге (913), Московской области (732), Нижегородской области (409) и Ростовской области (309).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 189 153 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 84 047 летальных исходов, выздоровели 3 739 344 человека.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, на день 23 февраля общее число зараженных коронавирусом в мире — 112 282 979.

Первое место по числу зараженных занимают США — 28 826 037 человека. Далее идут Индия (11 016 434) и Бразилия (10 197 531).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 512 590. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (247 276) и Мексика (180 536).

— Президент США Джо Байден проведёт сегодня церемонию минуты молчания в память о почти 500 тыс. жертв пандемии. Байден и вице-президент Харрис зажгут свечи для поминовения граждан, чьи жизни забрал коронавирус. Глава государства выступит с речью.

— Власти Италии до конца марта продлили запрет на передвижение между регионами. Специалисты, обеспокоенные распространением британского штамма коронавируса, призывают ужесточить ограничительные меры. Число инфицированных с начала пандемии в стране превысило 2,8 млн.

— В Индии число выявленных случаев превысило 11 млн. За минувшие сутки в стране зарегистрировали 14 199 новых заболевших.