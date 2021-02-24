По состоянию на среду, 24 февраля, за последние сутки в России выявлено 11 749 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 10,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 383 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 12 218 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 417), Санкт-Петербурге (909), Московской области (695), Нижегородской области (397) и Ростовской области (304).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 200 902 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 84 430 летальных исходов, выздоровели 3 751 562 человека.