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В Петербурге ужесточили ограничения по коронавирусу, в фан-зонах Евро-2020 запрещена работа общепита

10:52

В Санкт-Петербурге с сегодняшнего дня, 17 июня, вступают в силу ограничения из-за роста случаев заболеваемости COVID-19, информирует «РИА Новости».

Так, в период с 02:00 до 06:00 утра запрещена работа кафе и ресторанов. Исключения составляют обслуживание навынос и доставка.

Кроме того, не разрешается проведение развлекательных мероприятий на объектах общепита, прекращается работа фуд-кортов и детских комнат.

Под запрет также попадают досуговые объекты, кроме аквапарков, океанариумов, фитнес-центров. Кинотеатры обязали сократить заполняемость залов с 75 до 50%.

Помимо этого, в городе отменили проведение праздника лучших выпускников «Бал медалистов».

В фан-зонах Евро-2020 запрещается работа общепита и продажа продуктов, за исключением напитков.

В России за последние сутки выявили 13 397 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране коронавирус перенесли 5 249 990 человек, из них 127 576 умерли, 4 828 500 выздоровели.

Дополнительная информация:

https://ria.ru/20210617/ogranicheniya-1737346288.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

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