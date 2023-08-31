Мать Рубиалеса выписали из больницы после госпитализации из-за голодовки

Анхелес Бежар, мать главы Федерации испанского футбола Луиса Рубиалеса, выписана из больницы, куда она попала в связи с возникшими во время трехдневной изоляции в церкви и голодовки физическими проблемами, сообщает Europa Press.

По информации источника, у Бежар улучшилось клиническое состояние после проведенного лечения. Сейчас женщина находится дома в Мотриле.

Ранее сообщалось, что Бежар заперлась в цервки в городе Мотриль и объявила голодовку до момента, пока не будет найдено решение проблемы, которая, по ее словам, привела к «жестокой и бесчеловечной охоте» на ее сына.

20 августа женская сборная Испании впервые в своей истории стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира Англию (1:0). Во время празднования Рубиалес поцеловал в губы игрока сборной Дженнифер Эрмосо.

25 августа Рубиалес заявил, что совершил ошибку, но не собирается подавать в отставку. Ранее он заявлял, что поцелуй между ним и спортсменкой был по обоюдному согласию.