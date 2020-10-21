Фитнес-клуб в Кракове переименовался в «Церковь здорового тела», чтобы избежать закрытия из-за пандемии

Фитнес-клуб в Кракове «Atlantic Sports Fitness» хочет провести ребрендинг и зарегистрироваться как церковь. В сообщении на странице в Facebook клуб заявил, что начинает называть себя «Церковь здорового тела», а инструкторы клуба становятся «советом старейшин».

Причина такого решения — ограничения, которые власти Польши вводят в связи с ростом заболеваний коронавирусом. Краков находится в так называемой «красной зоне», в которой спортзалы и фитнес-клубы должны быть закрыты. Однако церкви могут продолжить работу при соблюдении социальной дистанции.

По словам менеджера фитнес-клуба Марты Ярмож, из-за закрытия у людей могут быть проблемы со здоровьем, а сотрудники потеряют работу.