Алина Загитова поддержала решение Путина участвовать в выборах в 2024 году

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поддержала решение президента РФ Владимира Путина о выдвижении в качестве кандидата на выборах в 2024 году.

«Президент Владимир Владимирович всегда поддерживал спорт, и поэтому со своей стороны я тоже поддерживаю его. Я как спортсменка могу сказать, что спорт очень развивается, поэтому оцениваю его высоко», — приводит слова Загитовой агентство городских новостей «Москва».

Загитова — победительница Олимпиады-2018 в Пхенчхане и чемпионка мира-2019.

21-летняя спортсменка не выступает в соревнованиях с 2020 года, она участвует в шоу и работает ведущей.

Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.