Муж и партнер Косторной рассказал, что это он вернул костюмы дизайнеру в пакетах с надписью «Ля ты крыса»

Российский фигурист Георгий Куница, выступающий в паре с Аленой Косторной, рассказал подробности про возвращенные костюмы дизайнеру Алене Куклычевой.

Ранее дизайнер сообщила, что Косторная вернула ей неоплаченные костюмы в пакете с надписью «Ля ты крыса».

«Костюм положила не Алена, а я. Так как мои костюмы тоже попросили вернуть, в пакете мои костюмы. По-моему, по факту надпись», — написал Куница в комментариях к одному из постов.

3 января Куклычева заявила о прекращении сотрудничества с Косторной. Она также отметила, что попросила фигуристку оправить ей все костюмы для шоу, которые та не оплачивала. По словам дизайнера, Косторная должна ей за костюмы 240 тысяч рублей.

Косторная и Куница встали в пару в начале 2023 года. Они также являются супругами. В текущем сезоне пара заняла 9-е место на чемпионате России в Челябинске.