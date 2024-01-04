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Пропавший в Красноярске баскетболист «Барнаула» упал с моста

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Антон Петухов.
Фото БК «Барнаул»

Пропавший в Красноярске в ночь на 31 декабря 2023 года баскетболист БК «Барнаул» Антон Петухов упал с моста в реку Енисей, сообщило Территориальное подразделение по Красноярскому краю Национального Центра помощи детям в соцсетях.

При проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по видеозаписям установили, что 20-летний спортсмен упал в реку Енисей с Октябрьского моста.

Сотрудники «КГКУ Спасатель» и волонтеры ПСО «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной продолжат поиск баскетболиста — планируется обследовать дно, поверхности реки Енисей и проток.

Уроженец Красноярска Петухов выступал за «Барнаул» в суперлиге. В 2021 году он в составе молодежной команды ЦСКА стал чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ и чемпионом Детско-юношеской баскетбольной лиги.

Источник: https://t.me/PPDKRSK24/1716
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