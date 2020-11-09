Елена Беркова: «Тестостерон из Дзюбы так и хлещет, задатки для порноактера есть»

Звезда порнофильмов, телеведущая и певица Елена Беркова в беседе с «СЭ» прокомментировала скандал вокруг размещения видео интимного содержания нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

— У Артема очевидно есть задатки для карьеры в порно. Ситуация уже случилась, сетовать на нее смысла нет. Это непродуктивно и неперспективно. Надо обстоятельства просто повернуть в свою сторону, — сказала Беркова «СЭ». — Капитанство в сборной с него уже сняли. Очевидно, что карьера футболиста у него потерпела большие изменения. Хотя, я считаю, что ничего такого не произошло, он же не политик, чтобы ему за какую-то личную историю применяли санкции.

Это шикарный старт для карьеры. У меня в декабре открывается школа секса. Я его приглашаю спикером по раскрепощению. По данному видео заметно, что Дзюба — сексуальный и раскрепощенный человек. Тестостерон из него так и хлещет, почему бы не направить это в продуктивное русло? Я уверена, у него будет огромное количество рекламных контрактов, карьера повернется к нему новой и успешной стороной, — заявила Беркова.

— Я была первопроходцем в то время, когда еще никто даже слово «порно» вслух не говорил в России, а представить, что в нем снимаются русские девушки в Санкт-Петербурге вообще было невозможно. Когда это было озвучено на телевидении, реакция в мою сторону была максимально накаленная. Я в те моменты подверглась такому хейту, что никто не сравнится. Сейчас сексуальным скандалом выстрелить тяжело, а у него это получилось. Лично мы с Артемом еще не знакомы, но надеюсь, что обязательно познакомимся. Я собираюсь к нему лично обратиться, чтобы пригласить в мою школу, — сказала Беркова. (Сергей Федоров)