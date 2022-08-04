Американист Домрин: «Решение по Грайнер абсолютно правомерно и законно»

Эксперт-американист Александр Домрин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение Химкинского суда признать американскую баскетболистку Бриттни Грайнер виновной в контрабанде и хранении наркотиков.

«Господин Блинкен весьма пристрастно относится к России не только из-за того, что он возглавляет госдепартамент США, но и личная месть в его высказываниях присутствует. Когда он говорил об Уилане и Грайнер, он произнес прилагательное «незаконно» осужденные в России. Нарушила ли Грайнер российское законодательство, когда привозила вейпы с гашишным маслом? Да, нарушила. Предполагала ли она продажу этих смесей? Следствие не установило. Она говорила, что привозила эти средства для себя в медицинских целях. Не знаю, был ли у нее с собой рецепт. В Америке это легально в медицинских целях, но в России это противозаконно. С точки зрения российского законодательства все безупречно. Если мы применяем российское законодательство по отношению к своим гражданам, то почему граждане других стран не должны следовать законодательству РФ. В ряде государств Юго-Восточной Азии попытка провоза наркотиков на территорию страны может караться смертной казнью, включая иностранцев. Поэтому решение по Грайнер абсолютно правомерно и абсолютно законно», — сказал Домрин «СЭ».

Также Домрин объяснил, возможен ли обмен баскетболистки.

«Могут ли ее обменять? Это уже на усмотрении у исполнительной ветви власти, МИДа и президентов стран. Это уже вопрос не судебной системы. Жалко девчонку, конечно. Допускаю, что в баскетболе ей отбили голову и как американская гражданка она могла и не знать, что нарушает российское законодательство, но это не освобождает ее от ответственности», — добавил Домрин «СЭ».

Двукратная олимпийская чемпионка Бриттни Грайнер 17 февраля была арестована в аэропорту Шереметьево по обвинению в контрабанде гашишного масла. 27 июля спортсменка рассказала, что у нее есть назначение врача на использование медицинского каннабиса.