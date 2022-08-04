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Сегодня, 19:17

Президент США Байден назвал неприемлемым приговор баскетболистке Грайнер за контрабанду

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Бриттни Грайнер.
Фото AFP

Президент США Джо Байден отреагировал на решение Химкинского суда признать американскую баскетболистку Бриттни Грайнер виновной в контрабанде и хранении наркотиков.

«Сегодня гражданка США Бриттни Грайнер получила тюремный срок, что является еще одним напоминанием того, что мир уже и так знал — Россия неправомерно удерживает Бриттни. Это неприемлемо, и я призываю Россию немедленно освободить ее, чтобы она могла вернуться к своей жене, близким, друзьям и товарищам по команде. Моя администрация будет продолжать неустанно работать и использовать все возможные пути, чтобы вернуть Бриттни и Пола Уилана домой в целости и сохранности», — говорится в заявлении Байдена на официальном сайте Белого дома США.

Двукратная олимпийская чемпионка Бриттни Грайнер 17 февраля была арестована в аэропорту Шереметьево по обвинению в контрабанде гашишного масла. 27 июля спортсменка рассказала, что у нее есть назначение врача на использование медицинского каннабиса.

Источник: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/08/04/statement-by-president-joe-biden-on-the-sentencing-of-wrongfully-detained-american-brittney-griner/
Бриттни Грайнер
Джо Байден
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