Президент США Байден назвал неприемлемым приговор баскетболистке Грайнер за контрабанду

Президент США Джо Байден отреагировал на решение Химкинского суда признать американскую баскетболистку Бриттни Грайнер виновной в контрабанде и хранении наркотиков.

«Сегодня гражданка США Бриттни Грайнер получила тюремный срок, что является еще одним напоминанием того, что мир уже и так знал — Россия неправомерно удерживает Бриттни. Это неприемлемо, и я призываю Россию немедленно освободить ее, чтобы она могла вернуться к своей жене, близким, друзьям и товарищам по команде. Моя администрация будет продолжать неустанно работать и использовать все возможные пути, чтобы вернуть Бриттни и Пола Уилана домой в целости и сохранности», — говорится в заявлении Байдена на официальном сайте Белого дома США.

Двукратная олимпийская чемпионка Бриттни Грайнер 17 февраля была арестована в аэропорту Шереметьево по обвинению в контрабанде гашишного масла. 27 июля спортсменка рассказала, что у нее есть назначение врача на использование медицинского каннабиса.