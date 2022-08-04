Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев оценил приговор, вынесенный баскетболистке УГМК Бриттни Грайнер за провоз гашишного масла в Россию.

«Как можно спорить с законодательством. Если бы мы с вами въехали на территорию США с наркотиками, вы думаете, нам бы дали премию и пригласили на аудиенцию в Белый дом? Она нарушила закон Российской Федерации. Возможно, наказание кажется слишком суровым, но здесь нужно вникать в детали дела. А я не очень в курсе», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

4 августа Химкинский суд Подмосковья приговорил к девяти годам колонии общего режима американскую баскетболистку Грайнер со штрафом 1 миллион рублей за контрабанду наркотиков.

Двукратная олимпийская чемпионка 17 февраля была арестована в аэропорту Шереметьево по обвинению в контрабанде гашишного масла. 27 июля спортсменка рассказала, что у нее есть назначение врача на использование медицинского каннабиса.