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Губерниев — о приговоре Грайнер: «Наказание кажется слишком суровым, но нужно вникать в детали дела»

Губерниев оценил приговор, вынесенный баскетболистке Грайнер
Анна Горшкова
Корреспондент
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Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев оценил приговор, вынесенный баскетболистке УГМК Бриттни Грайнер за провоз гашишного масла в Россию.

«Как можно спорить с законодательством. Если бы мы с вами въехали на территорию США с наркотиками, вы думаете, нам бы дали премию и пригласили на аудиенцию в Белый дом? Она нарушила закон Российской Федерации. Возможно, наказание кажется слишком суровым, но здесь нужно вникать в детали дела. А я не очень в курсе», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

4 августа Химкинский суд Подмосковья приговорил к девяти годам колонии общего режима американскую баскетболистку Грайнер со штрафом 1 миллион рублей за контрабанду наркотиков.

Двукратная олимпийская чемпионка 17 февраля была арестована в аэропорту Шереметьево по обвинению в контрабанде гашишного масла. 27 июля спортсменка рассказала, что у нее есть назначение врача на использование медицинского каннабиса.

Источник: https://metaratings.ru/news/guberniev-o-prigovore-grayner-kak-mozhno-sporit-s-zakonodatelstvom-1327015/
Бриттни Грайнер
Дмитрий Губерниев
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