Губерниев — о приговоре Грайнер: «Наказание кажется слишком суровым, но нужно вникать в детали дела»
Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев оценил приговор, вынесенный баскетболистке УГМК Бриттни Грайнер за провоз гашишного масла в Россию.
«Как можно спорить с законодательством. Если бы мы с вами въехали на территорию США с наркотиками, вы думаете, нам бы дали премию и пригласили на аудиенцию в Белый дом? Она нарушила закон Российской Федерации. Возможно, наказание кажется слишком суровым, но здесь нужно вникать в детали дела. А я не очень в курсе», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.
4 августа Химкинский суд Подмосковья приговорил к девяти годам колонии общего режима американскую баскетболистку Грайнер со штрафом 1 миллион рублей за контрабанду наркотиков.
Двукратная олимпийская чемпионка 17 февраля была арестована в аэропорту Шереметьево по обвинению в контрабанде гашишного масла. 27 июля спортсменка рассказала, что у нее есть назначение врача на использование медицинского каннабиса.