Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Общество

В Госдуме отреагировали на фотографию украинского футболиста Зинченко с Хабибом

«Любой спортсмен может считать за честь общаться с ним». Депутат Свищев о фото Зинченко с Нурмагомедовым
18:05
Александр Зинченко. Фото Getty Images
Александр Зинченко. Фото Getty Images
Теги:

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» фотографию защитника «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко вместе с бывшим российским бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

«На это негативно реагирует только очень небольшая часть населения Украины. Они есть в любой стране и их меньшинство. Кому-то не нравятся российские спортсмены, кому-то не нравятся английские спортсмены. Нурмагомедов — звезда мирового масштаба. Любой спортсмен может считать за честь общаться с ним. В том числе и Зинченко. Сейчас достаточно модно фотографироваться со звездами и выкладывать это в социальные сети. Их оскорбляют от беспомощности. Если бы у этих людей была возможность сфотографироваться с Хабибом, они бы это сделали. Пускай завидуют молча», — сказал Свищев «СЭ».

24-летний Зинченко временно закрывал комментарии под постом с Хабибом на некоторое время. Чуть позже украинский футболист снова открыл их.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владимир Пушкарев все материалы автора

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также

Карпин отреагировал на уход Прядкина с поста главы РПЛ
«Она ее не любит!» Милохин за спиной Медведевой намекнул на их отношения с Загитовой
Впервые за два года женщин пустят на футбол в Иране, они смогут поддержать сборную в матче с Кореей
Загитова задала Милохину в 4 раза больше вопросов, чем Медведевой
Звездные волейболистки бежали из своей страны из-за травли. Их обвиняют в издевательствах над школьниками
1
0