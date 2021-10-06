В Госдуме отреагировали на фотографию украинского футболиста Зинченко с Хабибом

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» фотографию защитника «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко вместе с бывшим российским бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

«На это негативно реагирует только очень небольшая часть населения Украины. Они есть в любой стране и их меньшинство. Кому-то не нравятся российские спортсмены, кому-то не нравятся английские спортсмены. Нурмагомедов — звезда мирового масштаба. Любой спортсмен может считать за честь общаться с ним. В том числе и Зинченко. Сейчас достаточно модно фотографироваться со звездами и выкладывать это в социальные сети. Их оскорбляют от беспомощности. Если бы у этих людей была возможность сфотографироваться с Хабибом, они бы это сделали. Пускай завидуют молча», — сказал Свищев «СЭ».

24-летний Зинченко временно закрывал комментарии под постом с Хабибом на некоторое время. Чуть позже украинский футболист снова открыл их.