Журова не сомневается, что Казань готова провести летнюю Олимпиаду

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на слова Олега Матыцина о готовности поддержать заявку Казани на проведение летних Олимпийских игр. Об этой инициативе Матыцин заявил РИА новости.

«Не сомневаюсь, что Казань готова провести Олимпиаду. Мы понимаем, что когда в Казани была Универсиада, то на ней отрабатывали многие моменты, которые будут реализованы на более масштабных соревнованиях. В Олимиаду могут быть вовлечены и другие города Приволжского округа», — сказал Журова «СЭ».

Также Журова заявила, что поддержала бы инициативу проведения Олимпиады в Санкт-Петербурге.

«Санкт-Петербург тоже выступал с идеей попробовать свои силы в летней Олимпиаде. Петербург мог бы быть тем городом, который предложить совместную заявку с Хельсинки. Было бы интересно рассмотреть межстрановые заявки», — добавила Журова.

(Владимир Пушкарев)