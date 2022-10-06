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6 октября, 08:50

Иоланда Чен: «Я была шокирована, что Загитову не подготовили к прошлому сезону «Ледникового периода»

Спортивный комментатор Чен дала совет организаторам «Ледникового периода»
Виктория Кравченко
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Спортивный комментатор Иоланда Чен рассказала, что фигуристок, которые станут ведущими шоу «Ледниковый период», должны готовить к этому. Два года подряд ведущей программы была Алина Загитова.

«Я была шокирована тем, что Загитову не подготовили к началу «Ледникового периода» в прошлом сезоне. Мы испытывали неловкость за нее. Сейчас я вижу явный прогресс. Да, пока это не профессионал, а на уровне любительства. Иногда в этом можно увидеть милоту и приятное зрелище. Леша — профессионал в этом деле. Насчет Ани Щербаковой скажу: судя по ее интервью, она вполне может участвовать в процессе.

Единственное, я бы организаторов шоу попросила девочек подготовить: дать им скороговорочки, больше текста читать, чтобы не волновались, чувствовали себя уверенно, не забывали слова. Тогда не будет никаких проблем!» — цитирует Чен Sport24.

5 сентября стало известно, что Анна Щербакова и Загитова станут ведущими шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

На днях продюсер Илья Авербух рассказал, что первые съемки телешоу пройдут 6 и 7 октября.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-10-05-iolanda-chen-ya-byla-shokirovana-chto-zagitovu-ne-podgotovili-k-proshlomu-sezonu-lednikovogo-perioda
Алина Загитова
Анна Щербакова
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