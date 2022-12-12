Депутат Терюшков потребовал признать теннисистку Касаткину иноагентом
Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков заявил, что попросил Минюст внести российскую теннисистку Дарью Касаткину в список иноагентов.
«Мною подано обращение в Минюст РФ о внесении ее в список иноагентов, — приводит «РБ Спорт» слова Терюшкова. — Ведомство ответило отпиской, выразив незаинтересованность в пресечении противоправных действий теннисистки. В свою очередь я повторно направил депутатский запрос с требованием провести проверку законности подобного ответа и принять должные меры».
25-летняя Касаткина входит в топ-10 рейтинга WTA, на ее счету шесть побед на турнирах ассоциации, в 2021 году она в составе сборной России выиграла Кубок Билли Джин Кинг.
Источник: bookmaker-ratings.ru
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