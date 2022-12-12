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12 декабря, 18:05

Анатолий Карпов рассказал о своем самочувствие после выхода на работу

Иван Шитик
Корреспондент
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Депутат Госдумы, 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов рассказал о своем самочувствие после выхода на работу.

Депутат был госпитализирован 31 октября, а 15 ноября, по словам его помощника, был выписан из больницы.

«Чувствую себя хорошо. Сегодня вышел на работу — завтра пленарное заседание, к нему надо было подготовиться», — сказал Карпов ТАСС.

71-летний Карпов становился двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР, шестикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад в составе советской команды, трехкратным чемпионом СССР.

Источник: https://tass.ru/sport/16571555
Анатолий Карпов
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