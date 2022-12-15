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Сегодня, 14:33

Боец ММА Новоселов получил 5 лет колонии за изнасилование

Виктория Кравченко
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Максим Новоселов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Боец ММА Максим Новоселов приговорен к пяти годам колонии по делу об изнасиловании 18-летней девушки. Наказание было вынесено в Тушинском суде Москвы, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на пресс-службу суда.

Изначально прокурор запрашивал бойцу 6 лет колонии строгого режима из-за непогашенной судимости. Защита настаивала на том, чтобы россиянин был оправдан из-за отсутствия иных доказательств, кроме показаний потерпевшей, которые опровергались экспертизами.

Источник: https://ria.ru/
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