Боец ММА Новоселов получил 5 лет колонии за изнасилование

Боец ММА Максим Новоселов приговорен к пяти годам колонии по делу об изнасиловании 18-летней девушки. Наказание было вынесено в Тушинском суде Москвы, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на пресс-службу суда.

Изначально прокурор запрашивал бойцу 6 лет колонии строгого режима из-за непогашенной судимости. Защита настаивала на том, чтобы россиянин был оправдан из-за отсутствия иных доказательств, кроме показаний потерпевшей, которые опровергались экспертизами.