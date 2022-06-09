В Госдуме отреагировали на увольнение Виценца из украинского футбольного клуба «Кривбасса»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на увольнение главного тренера юношеской команды Виталия Виценца и его помощника Станислава Дьяченко из украинского футбольного клуба «Кривбасса» из-за отсутствия у специалистов четкой проукраинской позиции.

«Этого следовало ожидать. Сейчас и после будут вот такие называемые чистки, дабы другим не было повадно. Понятно, что тот, кто на русском говорит или поддерживает так или иначе Россию, связь с родственниками и так далее, этому человеку будет очень непросто. Поэтому многие регионы Украины опасаются. И люди, которые так или иначе не всегда были нейтральны, практически боятся. Поэтому им просто придется немножко, наверное, обманывать, лукавить. Иначе они лишатся работы или надо будет уезжать, будут какие-то преследования. Это все будет. Это неприемлемо и ужасно», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Виценец тренировал молодежную команду «Кривбасса» с сентября 2021 года. До этого он три года работал в юниорской команде «Шахтера».

31-летний специалист — воспитанник донецкого клуба, он завершил карьеру в ноябре 2017 года, когда выступал за «Мариуполь».