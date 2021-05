Денис Лебедев поддержал решение исключить песни Моргенштерна из официального трек-листа Евро-2020

Российский боксер Денис Лебедев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение УЕФА исключить композиции рэп-исполнителя Моргенштерна из официального трек-листа Евро-2020 по футболу.

«Я, конечно же, очень положительно отношусь к такому решению. Об этом очень емко рассуждает Александр Шлеменко. Сегодня матом общается вся молодежь. С каждым словом Шлеменко я согласен. Он правильно объяснил всем нашу позицию, особенно Басте, который как-то пытался защитить Моргенштерна. Естественно, музыка Алишера пагубно влияет на молодежь. Куда смотрит наше Министерство культуры? Я этому, мягко говоря, удивляюсь. Многие вещи сегодня нельзя показывать. Некоторые ребята прислушаются к Шлеменко и сделают правильный выбор. Какой посыл обществу могут нести мужчины с крашеными ногтями?», — сказал Лебедев «СЭ».

Официальной песней Евро-2020 стала композиция We Are The People. Ее автором является диджей и продюсер Мартин Гаррикс при участии Боно и Эджа из группы U2. Всего в плей-листе содержится почти 100 композиций.

(Владимир Пушкарев)