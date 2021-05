Шлеменко отреагировал на исключение песен Моргенштерна из плей-листа ЕВРО-2020

Российский боец ММА Александр Шлеменко прокомментировал «СЭ» новость о том, что песни российского исполнителя Моргенштерна были исключены из плей-листа ЕВРО-2020.

«Я рад, что у меня получилось обратить внимание на эту проблему. Взрослые люди до моих высказываний не знали, кто такой Моргенштерн. Он же опасен для наших детей! Да, можно сказать, что общество сильных людей имеет вес. Мы говорим правильные вещи и показываем пример подрастающему поколению. И мне, конечно, приятно, что я стал одним из первых, кто обратил внимание на данную проблему. Это не должно проходить мимо нас», — сказал Шлеменко «СЭ».

Официальной песней ЕВРО-2020 стала композиция We Are The People. Ее автором является диджей и продюсер Мартин Гаррикс при участии Боно и Эджа из группы U2. Всего в плей-листе содержится почти 100 композиций.

(Владислав Флегонтов)