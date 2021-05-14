Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Общество

Брат Магомеда Исмаилова рад, что песни Моргенштерна запретили на Евро-2020

17:33
Моргенштерн. Фото Instagram
Моргенштерн. Фото Instagram
Теги:

Рамазан Исмаилов, брат и тренер бойца ММА Магомеда Исмаилова, отреагировал на новость об исключении из плейлиста Евро-2020 по футболу нецензурных песен российских рэп-исполнителей Моргенштерна и 10age.

«Я против таких песен в принципе. Это сплошной разврат, который не ведет ни к чему хорошему. Я рад, что эти песни исключили из списка. Про Моргенштерна я не знаю и знать этот кошмар не хочу. От России нужно включать в подобные списки старые советские песни, которые призывают к патриотизму, к любви. Слушатель через себя должен песни пропускать. А не вредить себе низменным посылом песен Моргенштерна», — заявил «СЭ» Исмаилов.

Официальной песней Евро-2020 стала композиция We Are The People. Ее автором является диджей и продюсер Мартин Гаррикс при участии Боно и Эджа из группы U2. Всего в плей-листе содержится почти 100 композиций.

(Елизавета Денисова)

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также

Вратарь «Крыльев Советов» рассказал об оскорблениях в соцсетях от болельщиков «Локомотива»
Хабиб: «Не будь, как тот, кто оседлал коня и забыл Аллаха, а сойдя с коня — вспомнил его»
Очередная трансферная бомба от «Трактора»: забрали ключевого игрока «Ак Барса»!
Ужасный случай на матче детских команд. Зрители в открытую напали на судей

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд