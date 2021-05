Брат Магомеда Исмаилова рад, что песни Моргенштерна запретили на Евро-2020

Рамазан Исмаилов, брат и тренер бойца ММА Магомеда Исмаилова, отреагировал на новость об исключении из плейлиста Евро-2020 по футболу нецензурных песен российских рэп-исполнителей Моргенштерна и 10age.

«Я против таких песен в принципе. Это сплошной разврат, который не ведет ни к чему хорошему. Я рад, что эти песни исключили из списка. Про Моргенштерна я не знаю и знать этот кошмар не хочу. От России нужно включать в подобные списки старые советские песни, которые призывают к патриотизму, к любви. Слушатель через себя должен песни пропускать. А не вредить себе низменным посылом песен Моргенштерна», — заявил «СЭ» Исмаилов.

Официальной песней Евро-2020 стала композиция We Are The People. Ее автором является диджей и продюсер Мартин Гаррикс при участии Боно и Эджа из группы U2. Всего в плей-листе содержится почти 100 композиций.

(Елизавета Денисова)