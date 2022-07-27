Delfi: латвийские спортсмены могут получить тюремный срок за работу в России

Спортсмены Латвии могут получить тюремный срок за выступления на территории России и Белоруссии, пишет Delfi.

В апреле власти Латвии запретили местным спортсменам выступать на территории России и Белоруссии на законодательном уровне.

По данным источника, силовые структуры Латвии готовы жестоко наказывать нарушителей закона. Спортсменам, решившим продолжить карьеру в России, грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы.

Отметим, на данный момент российский хоккейный клуб «Амур» сообщил, что оформление латвийского хоккеиста Яниса Калниньша согласно регламенту ИИХФ. 22 июля Федерация хоккея Латвии объявила о блокировке перехода с учетом изменений в местном законе о спорте.