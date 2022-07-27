Трефилов отметил здравомыслие Трампа, осудившего соревнования трансгендеров с женщинами

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов высказал мнение, что экс-президент США Дональд Трамп придерживается абсолютно правильной точки зрения, осуждая участие трансгендеров в женских соревнованиях.

«Он правильно все говорит, он нормальный человек и все правильно понимает. Какую бы предвыборную борьбу он ни вел, он рассуждает чисто по-человечески трезво, — приводит ТАСС слова Трефилова. — Если на женщину надеть штаны, то она мужчиной не станет. Зачем дурака валять? Пошутили и хватит — невозможно равнять мужчин и женщин».

Трамп во время выступления в Вашингтоне заявил, что участие бывших мужчин в женском спорте является неуважением по отношению к женщинам.

«Ясно, что они будут побеждать, так что даже смешно это слушать. Для меня это дико», — сказал Трефилов.