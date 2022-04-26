Чернышенко рассказал о мерах поддержки спортивной отрасли в России

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта рассказал о мерах поддержки спортивной отрасли.

«У нас более 185 тысяч физкультурно-спортивных организаций, — приводит слова Чернышенко ТАСС. — Для них стали доступны меры, такие как льготные кредиты, продление сроков реализации проектов с привлечением субсидий из федерального бюджета на два года, мораторий на банкротства юридических лиц и отмена проверок предпринимателей, упрощение административного и налогового контроля, в том числе мораторий на налоговые санкции, возможность включения в расходы затрат на содержание объектов социальной инфраструктуры и привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций из сферы спорта к государственным контрактам».

Также Чернышенко отметил, что при подготовке мер поддержки спортивных организаций были учтены предложения профессионального сообщества.