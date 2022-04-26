Матыцин считает необходимым расширить полномочия Минспорта РФ в подготовке сборных России

Министр спорта РФ Олег Матыцин выступил с предложением расширить полномочия ведомства в подготовке сборных команд.

«Объективно Россия завоевала 32 медали на Олимпиаде в Пекине, мы были лучшими по количеству серебряных, бронзовых медалей и четвертых мест, — цитирует Матыцина ТАСС. — Но вы правильно отметили, мы не достигли результата по золотым медалям — их шесть. До итогового показателя нам не хватило двух. Причины — недостаточная централизация подготовки сборных. Считаем необходимым расширить полномочия Министерства спорта РФ, внести это в нормативные документы. Соответствующие документы мы подготовили».

Олимпиада в Пекине прошла с 4 по 20 февраля. Сборная России завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград.

По общему числу наград на Играх российские спортсмены уступили лишь норвежцам, которые завоевали 37 медалей в Китае.