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26 апреля, 18:15

Матыцин считает необходимым расширить полномочия Минспорта РФ в подготовке сборных России

Анна Горшкова
Корреспондент
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Министр спорта РФ Олег Матыцин выступил с предложением расширить полномочия ведомства в подготовке сборных команд.

«Объективно Россия завоевала 32 медали на Олимпиаде в Пекине, мы были лучшими по количеству серебряных, бронзовых медалей и четвертых мест, — цитирует Матыцина ТАСС. — Но вы правильно отметили, мы не достигли результата по золотым медалям — их шесть. До итогового показателя нам не хватило двух. Причины — недостаточная централизация подготовки сборных. Считаем необходимым расширить полномочия Министерства спорта РФ, внести это в нормативные документы. Соответствующие документы мы подготовили».

Олимпиада в Пекине прошла с 4 по 20 февраля. Сборная России завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград.

По общему числу наград на Играх российские спортсмены уступили лишь норвежцам, которые завоевали 37 медалей в Китае.

Источник: https://tass.ru/sport/14482687
Олимпиада
Олег Матыцин
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