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26 апреля, 18:29

Правительство РФ выделило более 1 миллиарда рублей на закупку спортивного оборудования

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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта заявил, что правительство выделило более 1 миллиарда рублей на закупку спортивного оборудования.

«Принято решение проиндексировать средства федерального бюджета, направляемые субъектам и организациям на закупку спортивного оборудования, — приводит слова Чернышенко ТАСС. — На эти цели выделено более 1 миллиарда рублей дополнительного финансирования. В текущей ситуации мы не останавливаем создание спортивной инфраструктуры, продолжается софинансирование строительства 167 объектов спорта на сумму более 33 миллиардов рублей в субъектах.

Около 100 из них будут введены в эксплуатацию в этом году, включая такие крупные, как ледовые арены в Новосибирске и Омске на 10,5 и 12 тысяч мест, физкультурно-оздоровительный комплекс в Уфе на 500 мест. Расходы на них также будут проиндексированы. В связи с удорожанием строительных материалов уже увеличены бюджетные ассигнования на спортивную инфраструктуру на сумму более 1,2 миллиарда рублей».

Источник: https://tass.ru/sport/14482675
Дмитрий Чернышенко
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