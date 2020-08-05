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«Человечество стало опасным для себя и окружающей среды». Канделаки — о взрыве в порту Бейрута

12:13
Последствия взрыва в Бейруте. Фото AFP
Последствия взрыва в Бейруте. Фото AFP
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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки высказалась на тему взрыва в порту Бейрута (Ливан), в результате которого, по последним данным, пострадали 4 тысячи человек, а погибли — более 100 человек.

Сообщается, что в результате трагедии несколько кварталов города были полностью разрушены.

— Взрыв в порту Бейрута преподал всем нам суровый урок: человечество стало опасным для самого себя и для окружающей среды, — написала у себя в Telegram-канале Канделаки. — Грустный парадокс: обеспечение надлежащего хранения того же нитрата аммония (и десятков других опасных веществ) выглядит даже более сложной задачей, чем их производство. Халатность и безалаберность сегодня обходятся очень дорого.

Дополнительная информация:

https://t.me/tikandelaki/5825

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