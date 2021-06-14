Бывший парень Бузовой Дава назвал мерзким поступком эфир Губерниева

Давид Манукян, известный как Dava, выступил с резкой критикой в адрес спортивного комментатора Дмитрия Губерниева после скандала с Ольгой Бузовой.

«Вам, Губерниев, стоит поучиться такту. Докопаться до девушки в прямом эфире — мерзкий поступок. Мне вас жаль», — написал Манукян в Instagram.

Instagram Dava. Фото Instagram

14 июня во время прямого эфира комментатор Дмитрий Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало бурную реакцию у девушки и довело ее до слез. Певица обвинила Губерниева в хамстве и назвала его «дном».

Позже Губерниев в своем Telegram-канале принес извинения Бузовой и отметил, что не ставил перед собой цель обидеть исполнительницу.