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Бывший парень Бузовой Дава назвал мерзким поступком эфир Губерниева

22:15
Давид Манукян и Ольга Бузова. Фото Instagram Instagram Dava. Фото Instagram
Давид Манукян и Ольга Бузова. Фото Instagram
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Давид Манукян, известный как Dava, выступил с резкой критикой в адрес спортивного комментатора Дмитрия Губерниева после скандала с Ольгой Бузовой.

«Вам, Губерниев, стоит поучиться такту. Докопаться до девушки в прямом эфире — мерзкий поступок. Мне вас жаль», — написал Манукян в Instagram.

Instagram Dava. Фото Instagram
Instagram Dava. Фото Instagram

14 июня во время прямого эфира комментатор Дмитрий Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало бурную реакцию у девушки и довело ее до слез. Певица обвинила Губерниева в хамстве и назвала его «дном».

Позже Губерниев в своем Telegram-канале принес извинения Бузовой и отметил, что не ставил перед собой цель обидеть исполнительницу.

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