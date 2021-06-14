Дима Билан поддержал Ольгу Бузову после конфликта с Дмитрием Губерниевым

Известный певец Дима Билан выступил со словам поддержки в адрес певицы и актрисы Ольги Бузовой.

«Оля Бузова! Ты достойный человек, достойнее многих, кто льет на тебя и хайпится на острых мимолетных темах, которые в жизни занимают секунды по сравнению с тем сколько нового ты открываешь и как работаешь над собственной личностью! Растешь на глазах у людей уже столько лет, принимая обстоятельства с открытым забралом. Не дай бог стать мученицей, только борьба! Я давно хотел написать этот пост, еще с момента премьеры в театре наблюдаю, как толпы не вникающих в колоссальный труд людей, не хотят делиться местом под солнцем… мыслят поверхностно. Всегда хочется просить — люди вы звери?. Человек не имеет права расти? Мы забыли вообще, что мы все люди прежде всего?

Я ненавижу, когда все на одного! Это подло! Она одна против всех и девушка! И не важно, какую музыку ты поешь, вкусы дело тонкое, но ты пропагандируешь рост личности — это главное! Многое, что говорят про нее — дутая история и придумано, чтобы поднять рейтинг или хайпа накушаться! Хватит есть одного человека, это стыдно!

О вкусах можно спорить, но у тебя не отнять того, что называется, прожить такую сложную жизнь под камерами и остаться человекам в пику многим так сказать «святым людям». Фу все это! Сил тебе и желаю правильно распорядиться тем, что дает тебе судьба. Уважаю тебя. А ошибки — это исключения, которые касаются всех людей на этой планете», — написал Билан в Instagram.

14 июня во время программы Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало бурную реакцию у певицы и довело ее до слез. Девушка обвинила Губерниева в хамстве и назвала его «дном», отметив, что он «не мужик». Позже Губерниев в своем Telegram-канале принес извинения Бузовой и отметил, что не ставил перед собой цель обидеть исполнительницу.