Алана Мамаева — о судебном иске бывшего мужа: «Это подло и низко»

Алана Мамаева, бывшая жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, высказалась о судебном иске экс-супруга.

«Ну, а это уже бенефис. Павел забыл, как во время его процесса эти самые пациенты давали ему положительную характеристику в суде, говоря какой он молодец, что помогал оперировать нуждающихся людей, а сам то он в жизни никому не помогал. Его лозунг: «Мне никто не помогал, с чего я должен». А про мои операции, я даже говорить ничего не буду, пусть это останется на его совести. Это подло и низко. Он видел меня после двух родов», — написала Мамаева в Instagram.

Ранее стало известно, что адвокат футболиста потребовал у суда не делить имущество пополам, так как Алана Мамаева не работает, в связи с чем были арестованы Range Rover Evoque long и Bentley Continental.

Напомним, Мамаева в марте сообщила, что муж изменил ей с испанской моделью, находясь на зимних сборах с «Ростовом» в Марбелье, и подала на развод. В апреле Алана и Павел были официально разведены после восьми лет брака. Вместе пара воспитывала общую дочь Алису. Кроме того, у Мамаевой есть сын Алекс от первого брака.