Брянский губернатор Богомаз сообщил о ранении человека при обстреле родного села лыжника Большунова

Губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что украинские войска обстреляли село в Брянской области. Один человек ранен.

«ВСУ только что обстреляли село Подывотье Севского района. В результате обстрела пострадал мирный житель. Ранение легкое, ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал он.

Глава региона отметил, что были повреждены жилой дом и хозяйственная постройка. После оценки ущерба объекты восстановят.