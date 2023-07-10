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Сегодня, 17:28

Брянский губернатор Богомаз сообщил о ранении человека при обстреле родного села лыжника Большунова

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Губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что украинские войска обстреляли село в Брянской области. Один человек ранен.

«ВСУ только что обстреляли село Подывотье Севского района. В результате обстрела пострадал мирный житель. Ранение легкое, ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал он.

Глава региона отметил, что были повреждены жилой дом и хозяйственная постройка. После оценки ущерба объекты восстановят.

Источник: https://t.me/avbogomaz/3282
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