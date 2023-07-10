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Брат Энрике Иглесиаса рассказал о подробностях тайной свадьбы певца и Анны Курниковой

Иван Торопцев
Корреспондент
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Анна Курникова и Энрике Иглесиас.
Фото Getty Images

Брат известного певца Энрике Иглесиаса, Хулио Иглесиас-младший рассказал о тайной свадьбе артиста с российской теннисисткой Анной Курниковой.

В интервью испанской журналистке Сонсолес Онега Хулио отвечал на вопросы о свадьбе своей сестры Тамары и выдал секрет брата.

«Чего они точно не хотели, так это пышной церемонии. Они с Анной вместе уже больше 20 лет, у них три прекрасных ребенка», — приводит Marca слова Хулио Иглесиаса-младшего.

Энрике Иглесиас и Анна Курникова встречаются с 2001 года. У них есть три ребенка. В декабре 2017 года у пары родились двойняшки Николас и Люси, а в январе 2020 года — дочь Мэри.

Энрике Иглесиас и&nbsp;Анна Курникова. «Я счастлива в отношениях, вот что действительно важно». История любви Курниковой и Иглесиаса

Анна Курникова
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