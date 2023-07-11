Сальников выразил соболезнования в связи со смертью Белова: «Это часть истории нашего спорта»

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников в комментарии «СЭ» выразил соболезнования в связи со смертью первого президента ВФП Дмитрия Белова, который скончался на 81-м году жизни.

«Всероссийская федерация плавания выражает искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Белова. Это часть истории нашего спорта, конкретно плавания на открытой воде», — сказал Сальников «СЭ».

Белов возглавлял ВФП с 1991 по 1992 год. На протяжении долгого времени был главным тренером сборной России по плаванию на открытой воде и вице-президентом федерации.