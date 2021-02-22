Байден объявил в США траур по погибшим от коронавируса

Президент США Джо Байден объявил в стране пятидневный траур по погибшим jот коронавируса, сообщает CNN. По всей стране на федеральных зданиях будут приспущены флаги в знак памяти о жертвах пандемии, число которых в США перевалило за 500 тысяч.

Вечером Байден с супругой зажжет свечи и объявит минуту молчания.

На вечер, 22 февраля, в США выявлено 28 774 259 случаев заражения коронавирусом. Всего умерло 511 393 человека, выздоровели 18 975 017.