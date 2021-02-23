Конгрессмен-республиканец призвал Байдена бойкотировать Олимпиаду-2022

Член Палаты представителей Джон Кэтко 23 февраля призвал президента США Джо Байдена бойкотировать зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине из-за действий властей Китая в отношении уйгуров, сообщает ТАСС.

Соответствующее письмо было в понедельник направлено главе Белого дома.

«Действия, которые предпринимает Коммунистическая партия Китая, противоречат ценностям как США, так и их союзников по всему миру. Участие в Олимпийских играх, проводимых в стране, которая открыто осуществляет геноцид, не только подрывает эти общие ценности, но и бросает тень на обещания, данные всем тем, кто стремится к свободному и справедливому обществу», — утверждается в послании.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.