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Бывший боец UFC избил пять человек в отеле Лас-Вегаса

21:08
Чейл Соннен. Фото Instagram
Чейл Соннен. Фото Instagram
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Бывший боец смешанного стиля (MMA) Чейл Соннен был задержан полицией за участие в нескольких драках на территории отеля в Лас-Вегасе, сообщает MMA Fighting.

Согласно отчету полиции, он ломился в дверь отеля, когда рядом проходила пара и сделала ему замечание. В итоге он подрался с пятерыми людьми, хотя детали инцидента до сих пор остаются загадкой.

Он оштрафован за нанесение побоев в каждом конкретном случае. Аресту Соннен не подвергся.

Всего на счету 44-летнего Соннена 31 победа при 17 поражениях в профессиональных MMA. Он завершил карьеру в 2019 году.

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Иван Шитик все материалы автора

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