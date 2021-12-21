Бывший боец UFC избил пять человек в отеле Лас-Вегаса

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Чейл Соннен был задержан полицией за участие в нескольких драках на территории отеля в Лас-Вегасе, сообщает MMA Fighting.

Согласно отчету полиции, он ломился в дверь отеля, когда рядом проходила пара и сделала ему замечание. В итоге он подрался с пятерыми людьми, хотя детали инцидента до сих пор остаются загадкой.

Он оштрафован за нанесение побоев в каждом конкретном случае. Аресту Соннен не подвергся.

Всего на счету 44-летнего Соннена 31 победа при 17 поражениях в профессиональных MMA. Он завершил карьеру в 2019 году.