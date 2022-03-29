Анастасия Волочкова рассказала, как экс-владелец «Анжи» Сулейман Керимов мстил ей после расставания
Российская артистка балета Анастасия Волочкова рассказала, что бывший владелец «Анжи» Сулейман Керимов после расставания мстил ей.
«Из мужчин меня больше всех любил Сулейман Керимов. Это и моя самая сильная любовь в жизни. Мы 3,5 года прожили вместе. Я до сих пор сохранила чувства к нему, несмотря на то что после нашего расставания... Несмотря на то что произошло, я все равно его люблю», — рассказала Волочкова на YouTube-канале «Не принято обсуждать».
Балерина вспомнила про угрозы в адрес ее партнеров.
«Когда я стала инициатором нашего расставания и завершения отношений, то он, конечно, как мужчина восточный и ревнивый, начал мстить. Моих партнеров избивали в подъездах, чтобы они со мной не танцевали. Им угрожали: «Выйдешь с ней на сцену, переломаем тебе ноги».
Были и фальсифицированные судебные процессы по моим квартирам, которые подарил мне Сулейман. Было и нападение на мой офис — с ограблением и разграблением моих фото- и видеоматериалов. Были и угрозы моей жизни перед спектаклями", — сказала Волочкова.
Керимов был владельцем «Анжи» с 2011 по 2016 год. На его средства рядом с Махачкалой построен современный футбольный стадион «Анжи-Арена», рассчитанный на 30 тысяч зрителей.