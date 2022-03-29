Адвокат бывшей девушки Азмуна рассказал, что дело о признании отцовства иранца передано в экспертное учреждение

Адвокат Андрей Дмитриев, ведущий дело о признании нападающего «Байера» Сердара Азмуна отцом жительницы Казани по имени Алия, рассказал «СЭ» о ходе судебного процесса.

Ранее стало известно, что иранский футболист может приехать в Санкт-Петербург в рамках проходящего дела.

«Дело сейчас передано в экспертное учреждение, дата его вызова [в Санкт-Петербург] будет известна позже, ориентировочно середина-конец апреля.

Суд обязал пройти экспертизу, а лично мнение Азмуна нам неизвестно, возможно, что он и не приедет. В таком случае без его участия дело будет продолжено», — сказал Дмитриев «СЭ».

Жительница Казани требует признать Азмуна отцом своего ребенка, а также назначить в ее пользу алименты в размере 25 процентов от зарплаты нападающего. 26-летний иранец провел в казанском «Рубине» 4 года (2013-2015, 2017-2019).