Руководитель финского спорта ушел в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах

Руководитель отдела спорта высших достижений Олимпийского комитета Финляндии Мика Лехтимяки подал в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

Высокопоставленный чиновник в ночное время отправлял двум своим сотрудницам интимные сообщения, которые породили у адресатов «неуверенность и тревогу». «Мои действия нанесли необоснованный вред финскому спорту высших достижений и Олимпийскому комитету страны, — заявил Лехтимяки на пресс-конференции. — Я всегда думал и говорил, что интересы сборной важнее личной выгоды, и теперь пришло время ответить за слова».

55-летний чиновник в прошлом работал тренером по футболу и хоккею, а также выступал в роли эксперта по легкой атлетике. Нынешнюю должность он занимал на протяжении четырех лет, и за этот период результаты финских спортсменов на международной арене значительно улучшились. Недавно со специалистом был продлен контракт до 2024 года, однако сейчас выяснилось, что к этому времени Мика уже имел предупреждение за неподобающее поведение в отношении своих подчиненных, которое имело место осенью прошлого года. В результате расследования Олимпийский комитет Финляндии и Лехтимяки приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон.