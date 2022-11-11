Беркова: «О Дзюбе начинают забывать. Бой с Емельяненко был бы полезным для обоих»

Актриса фильмов для взрослых Елена Беркова в комментарии для «СЭ» высказалась о возможном поединке бойца ММА Александра Емельяненко против футболиста Артема Дзюбы.

«Я считаю, что время Александра в спорте, именно в профессиональном спорте, закончилось. Но он же должен зарабатывать себе на жизнь, поэтому и такие вызовы. Кстати, насколько я знаю, у Артема тоже в последнее время не все гладко с карьерой. На родине он не играет, и о нем потихоньку начинают забывать. Думаю, что бой против Емельяненко был бы полезным для обоих», — сказала Беркова «СЭ».

Ранее о готовности организовать поединок Дзюба — Емельяненко сообщил промоутер Владимир Хрюнов. Александр заявил, что согласился бы на этот бой, но добавил, что никаких шансов у Артема в подобной встрече нет.