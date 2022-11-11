Авраменко: «Тихонов—младший сказал, глотая слезы: «Что это?! Мне бы сказали, я бы для деда нормальные поминки организовал...»

Легендарный спортивный врач Василий Авраменко, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как хоронили великих тренеров — Александра Гомельского и Виктора Тихонова.

— Последняя ваша встреча с Гомельским?

— Он лежал в Боткинской, умирал от лейкемии. Понимая, что уходит, прошептал: «Когда мы выиграли Олимпиаду, я сказал, что наши бандиты — золотые овцы, а ты у них пастух. Вот и дальше должен их пасти, до конца жизни. Иначе они разбредутся по миру, и от великой команды, которая как одна семья, ничего не останется. Будут встречаться раз в 10 лет...»

Похоронили Папу на Ваганьково. Его старый товарищ Юрий Лужков организовал поминки в гостинице «Украина». Было человек 500! До 12 ночи сидели, вспоминали Гомельского. И на контрасте прощание с другим величайшим тренером — Виктором Тихоновым...

— Он тоже на Ваганьковском.

— Да. Но знаете, где провели поминки? В столовке хоккейного дворца ЦСКА! Места мало, всё очень скромно. Мы с Борей Михайловым были шокированы. Помню, подходит к нам Витя Тихонов — младший и говорит, глотая слезы: «Что это?! Мне бы сказали, я бы для деда нормальные поминки организовал...»