В России за сутки выявили 33 389 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 33 389 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 7,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 1221 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 35 185 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (3805), Санкт-Петербурге (2623), Московской области (1475), Краснодарском крае (917) и Самарской области (902).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 703 107 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 277 640 летальных исходов, выздоровели 8 400 117 человек.