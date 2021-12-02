В России за сутки выявили 33 389 новых случаев заражения коронавирусом
11:39
За последние сутки в России выявлено 33 389 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».
Из них 7,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 1221 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 35 185 человек.
Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (3805), Санкт-Петербурге (2623), Московской области (1475), Краснодарском крае (917) и Самарской области (902).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 703 107 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 277 640 летальных исходов, выздоровели 8 400 117 человек.
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