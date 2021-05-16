Гребля
Новости
Академическая На байдарках и каноэ Гребной слалом
Новости   //    Гребля

Российские спортсменки завоевали две олимпийские лицензии в гребле

12:23

Российские спортсменки на финальной квалификационной регате завоевали лицензии на Игры в Токио в гребле в парных двойках и двойках распашных без рулевого, сообщает ТАСС.

Василиса Степанова и Елена Орябинская победили в соревновании парных двоек, показав результат 7 минут 18,5 секунды. Екатерина Курочкина и Екатерина Питримова с результатом 7.04,13 первенствовали в соревнованиях двоек распашных без рулевого.

Ранее российские спортсменки завоевали лицензии в женской одиночке (Анна Пракатень) и парной двойке легкого веса (Анастасия Лебедева и Мария Боталова).

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11383593

Читайте также

«Спартак» в шаге от контракта с Руем Виторией. Но выбор в пользу Фонсеки логичнее
Почему сын Наташи Королевой не захотел жить в США
Раскрыт секрет самого известного гигантского геоглифа
Эксперт рассказал о схеме мошенничества под видом изменения политики WhatsApp

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд