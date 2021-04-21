Стали известны причины иска Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ к ICF

Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов рассказал, почему организация подала в суд на Международную федерацию гребли (ICF) совместно с Венгерской федерацией каноэ (HCF).

«Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ совместно с HCF подали иск по процедуре принятия решения о программе на Олимпийских играх 2024 года в Париже. На Олимпиаде в Токио будет разыграно 12 комплектов наград в 12 дисциплинах, шесть у мужчин, шесть у женщин, в Париже планируется не 12, а 10 комплектов наград, какие уйдут, пока сказать точно не могу. Два комплекта наград отдали экстремальному слалому, довольно новый вид, насколько я понимаю, проведено несколько чемпионатов мира, однако в качестве соревнования международного уровня этот вид появился в 2014-2015 годах. Это удар по классической гребле, по спринту. Мы хотим, чтобы сохранилась ситуация с 12 комплектами наград, которая создавалась в течение многих лет», — приводит ТАСС слова Архипова.

Олимпийские игры в Париже (Франция) пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.