На этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле определились обладатели шести олимпийских лицензий

В Барнауле на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ были определены обладатели последних шести олимпийских лицензий на Игры в Токио, которые пройдут в июле-августе этого года. Путевки на Олимпиаду получали только победители заплывов.

Одну из лицензий завоевала российская байдарочница Наталья Подольская на дистанции 200 метров. Благодаря этому успеху наша сборная на Играх будет представлена в 16 из 18 дисциплин.

Также на поездку в Токио претендовали каноист Илья Штоколов (второе место на 1000 метров) и байдарочница Светлана Черниговская (третье место на 500 метров).

Кроме Подольской победителями заплывов стали латвиец Миндаугас Мальдонас (байдарка, 200 метров), хорватка Ванесса Тот (каноэ, 200 метров), португальская спортсменка Жуана Вашкуселуш (байдарка, 500 метров), китаец Донг Жанг (байдарка, 1000 метров) и молдаванин Сергей Тарновский (каноэ, 1000 метров)

Соревнования в Барнауле пройдут до 23 мая, в ближайшие два дня будут разыграны 24 комплекта наград Кубка мира. В них принимают участие более 300 спортсменов из 55 стран мира. Впервые в истории они соревнуются на лодках, предоставленных организаторами, а не на своих.

Генеральным партнером барнаульского этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ выступает банк «Открытие».