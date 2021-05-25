Олимпийская лицензия Подольской и шесть медалей россиян. Гребцы нанесли Алтай на спортивную карту мира

В Барнауле с успехом впервые в истории провели этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ — первый международный старт в Алтайском крае. Событие, проходившее при поддержке банка «Открытие», действительно получилось масштабным и зрелищным.

На протяжении более чем недели столица Алтая была мировым центром гребли — первые участники начали прибывать в Сибирь еще дней за 10 до стартов. А с пятницу по воскресенье минувшей недели на барнаульском гребном канале разыграли шесть лицензий на Игры в Токио, а также 24 комплекта наград как в олимпийских, так и в неолимпийских видах программы.

Этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Фото Виталий Уланов, Алтайский спорт

На Игры восемь лет спустя

Барнаул и его гребной канал давно известны любителям спорта — первые старты здесь прошли в середине 80-х, а в 2008 году именно на Алтае готовилась к Олимпийским играм в Пекине сборная России. И после тренировок на барнаульской воде каноист Максим Опалев взял в Китае золотую медаль.

В последние годы местный гребной канал подвергся капитальной реконструкции, был оснащен по последнему слову техники и готов принимать турниры самого высокого уровня. Что и подтвердил в эти майские дни. В Барнаул приехали более 300 спортсменов из 58 стран мира.

И такой представительный состав собрался на Алтае не просто так — ведь помимо второго этапа Кубка мира в нынешнем сезоне, здесь прошли последние старты в рамках олимпийской квалификации. В шести видах программы тем, кто еще не забронировал себе путевку в Японию, представился последний шанс это сделать.

Вообще, формула отбора на Игры у каноистов и байдарочников для непосвященных очень сложная, с большим количеством нюансов. Календарь олимпийского турнира после Рио был изменен, и теперь включает в себя 12 видов программы, по шесть у мужчин и женщин. Восемь комплектов наград в Токио разыграют на байдарках — мужчины в одиночках стартуют на 200 и 1000 метров, девушки — на 200 и 500, в двойках дистанция 1000 и 500 метров, соответственно, а в четверках и тем, и другим предстоит преодолеть по 500 метров. При этом в каждой дисциплине может быть представлено не больше одного экипажа от страны, а на все четыре можно выставить не более 12 атлетов на сборную — максимум шесть мужчин и женщин. У каноистов все проще. Мужчины соревнуются на дистанции 1000 метров в одиночках и двойках, женщины — 200 метров у одиночек и 500 у двоек. И тут действует правило «одна страна — одна лодка».

Большая часть путевок была разыграна еще в ходе чемпионата мира-2019, на котором россияне выиграли лицензии в пяти из 12 видов программы. Мужчины отобрались в байдарке-одиночке на 1000 м, байдарке-четверке и каноэ-двойке. Девушки — в байдарке-четверке и каноэ-одиночке.

Европейская квалификация, прошедшая в середине мая в венгерском Сегеде, подарила сборной России еще два места — в мужской байдарке-одиночке на 200 метров и женском каноэ-двойке. На домашний этап отбора спортсмены приехали, чтобы попытаться добрать оставшиеся. Но условия были предельно жесткими, возможность поехать в Токио в каждой из шести дисциплин получал только победитель.

21 мая. Барнаул. Утренние заезды. Фото Виталий Уланов, Алтайский спорт

Решающие заезды олимпийского отбора прошли в первый день финалов — в пятницу. До них добрались трое представителей России, в том числе призер Игр-2016 Илья Штокалов в каноэ-одиночке. В финале он лидировал большую часть дистанции, порой с заметным отрывом. Но уже на финише его настиг Сергей Тарновский из Молдавии, и россиянина на последних метрах покинули силы — он уступил примерно половину секунды. Мгновение ценой в олимпийскую лицензию.

Не будет российских гребцов в Токио и на дистанции 500 метров в женской байдарке-одиночке — здесь Светлана Черниговская стала третьей, а с явным преимуществом победила Жуана Васконселуш из Португалии. Зато свой шанс не упустила Наталья Подольская на 200-метровке, где она привезла ближайшей преследовательнице почти секунду.

— Для меня очень важно попасть на Олимпийские игры, — сказала Подольская. — К сожалению, не смогла сделать это на прошлой неделе в Венгрии. Но хорошо, что получилось в Барнауле. Кстати, для нас очень необычно участвовать в гонках Кубка мира у себя дома. Обычно для этого приходится ездить в другие страны. И скажу, что это настоящее удовольствие — сделать своих болельщиков счастливыми.

Для Натальи это будут уже вторые Олимпийские игры в карьере — в 2012-м она ездила в Лондон в составе четверки, теперь же предпримет новую попытку дотянуться до медалей. Всего же в Токио сборная России выступит в восьми из 12 видов программы — четырех у мужчин и женщин. Команда будет состоять из не более чем 16 спортсменов, имена которых определят в июне по итогам московского чемпионата России.

А что касается других видов программы, то олимпийские лицензии также завоевали литовец Миндаугас Мальдонас и китаец Дон Чжан в мужской байдарке, а также хорватка Ванеса Тот в женском каноэ. Она, кстати, очень высоко оценила уровень организации соревнований и сибирское гостеприимство.

Все флаги в гости к нам

После того как самая ответственная для атлетов часть турнира закончилась, впереди было еще два дня финалов. И посмотреть здесь было на что. Многие гребцы, уже отобравшиеся на Олимпиаду, приехали в Барнаул, чтобы лишний раз проверить свои силы в борьбе с конкурентами высокого уровня.

Поэтому зрителям, которых за дни финалов побывало на гребном канале более 20 тысяч, было на что посмотреть. Борьба была яркой, а победители — на любой вкус. Всего золотые медали выиграли спортсмены из 14 стран, а на пьедестал поднимались представители 29 сборных.

На счету россиян — золото и пять бронзовых медалей. Открыли счет пьедесталам еще в пятницу Артем Коровин и Алексей Шишкин в заезде байдарок-двоек на 500 метров. К середине заезда они шли вторыми, но на финише пропустили вперед дуэт из Швеции. Вторую бронзу Коровин и Шишкин получили уже в воскресенье, и вновь их обидчиками выступили шведы.

Победу для сборной России на неолимпийской дистанции 500 метров в каноэ-двойках в субботу одержали Захар Петров и Кирилл Романов. Они же днем позже стали третьими уже на олимпийской дистанции 1000 метров.

Также две награды выиграла каноистка Ирина Андреева. Сначала она стала третьей в одиночке на 200-метровке. А затем взяла бронзу и в новом, очень зрелищном виде программы — смешанной двойке вместе с Дмитрием Шаровым, причем от серебра их отделили считанные сантиметры.

Больше же всех золотых медалей на счету кубинских гребцов — они пять раз поднимались на высшую ступень пьедестала. По три победы на счету сборных Австрии и Германии, но если у австрийцев все победы одержали девушки, то у Германии успехи оказались распределены четко — одно золото у мужчин, одно у женщин и еще одно в миксте.

— Условия проведения соревнований великолепные, все на высочайшем уровне, — отметил вице-президент Международной федерации гребли на байдарках и каноэ (ICF) Томас Коньецко. — Спортсмены получали удовольствие от каждой проведенной здесь минуты. Мы счастливы, что все прошло замечательно.

23 мая. Барнаул. Церемония закрытия, заезды после обеда. Фото Виталий Уланов, Алтайский спорт

Справились на отлично

И с немецким специалистом сложно не согласиться. Барнаул оправдал все ожидания ICF. Единственное, что хотелось бы улучшить — сырая и прохладная погода. Но за нее организаторы ответственности точно не несут.

Все остальное же было организовано на высшем уровне. Свое приветствие участникам направил президент России Владимир Путин, что само по себе говорит об уровне турнира. Спортсмены по достоинству оценили гребной канал и его инфраструктуру. Между прочим, впервые гребцы на Кубке мира соревновались на лодках, предоставленных организаторами — благодаря поддержке Фонда олимпийцев их было закуплено 300. А общие расходы на проведение этапа составили около 600 миллионов рублей.

На открытие соревнований приехали министр спорта России Олег Матыцин, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов. Руководимая им компания, входящая в перечень системообразующих кредитных организаций страны, не только развивает все основные направления банковского бизнеса и других финансовых направлений. Но еще давно поддерживает российский спорт. «Открытие» — партнер футбольного московского «Спартака», лыжного Югорского марафона, а теперь банк обратил внимание и на греблю.

— Для меня барнаульский этап Кубка мира — яркий сигнал того, что мы восстанавливаем привычную жизнь, — отметил Задорнов. — Скоро будем ходить в театры, болеть за разные виды спорта. И конечно, отлично, что здесь собрались спортсмены почти из 60 стран, несмотря на ограничения. И соревнуются, готовятся к Олимпиаде. Алтай — жемчужина России с точки зрения экологического туризма и оздоровления. Наша общая задача, правительства края и бизнеса, создать необходимую инфраструктуру, чтобы люди сюда приезжали.

А зрителям была предложена богатая программа и помимо просмотра. Так, банк «Открытие» позаботился об интерактивных развлечениях для детей болельщиков — в его фирменном ярко-голубом шатре для семейного отдыха можно было посостязаться в ловкости в игре River Rush, управляя лодкой и набирая очки за преодоление порогов и препятствий на горной реке. Также на берегу канала разместились зона отдыха с шезлонгами и фотозона. Для лучшей поддержки зрителей бесплатно снабдили надувными палками, а рядом с трибунами работала шоу-группа барабанщиков.

Все это сделало атмосферу в Барнауле по-настоящему запоминающейся. И спортсмены, и официальные лица ICF дружно отмечали, что с удовольствием вернутся в Сибирь, если представится возможность.