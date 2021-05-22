Гребцы Петров и Романов завоевали золото на этапе Кубка мира в каноэ-двойках

Российские гребцы Захар Петров и Кирилл Романов на этапе Кубка мира завоевали золотые медали на каноэ-двойках на дистанции 500 м.

Российские спортсмены финишировали с результатом 1 минута 47,546 секунды. На втором месте расположились Сергей Тарновский и Олег Тарновский из Молдавии (1.47,489), бронза у Артура Гулиева и Эльержона Мамадалиева из Узбекистана (1.51,203).

Этап Кубка мира проходит в Барнауле с 20 по 23 мая.