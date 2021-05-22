Гребля
На байдарках и каноэ
Новости
Олимпиада
Новости   //    Гребля   //    Гребля на байдарках и каноэ

Гребцы Петров и Романов завоевали золото на этапе Кубка мира в каноэ-двойках

11:58

Российские гребцы Захар Петров и Кирилл Романов на этапе Кубка мира завоевали золотые медали на каноэ-двойках на дистанции 500 м.

Российские спортсмены финишировали с результатом 1 минута 47,546 секунды. На втором месте расположились Сергей Тарновский и Олег Тарновский из Молдавии (1.47,489), бронза у Артура Гулиева и Эльержона Мамадалиева из Узбекистана (1.51,203).

Этап Кубка мира проходит в Барнауле с 20 по 23 мая.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11444409

Читайте также

Первый турнир Басты: не время Кувалды, пояс Романова
Вечер бокса Gazfight Кудряшов — Романов: прямая трансляция и результаты боев
Россия вырвала победу у Чехии в стартовом матче ЧМ-2021 по хоккею
В Латвии принесли цветы к посольству Канады после сенсационной победы на ЧМ-2021

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд